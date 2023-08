(Di martedì 22 agosto 2023) ROMA - Carloe Josè: due grandi allenatori. A dirlo sono i trofei che hanno vinto in carriera. Il tecnico italiano, che guida il Real Madrid (e in futuro il Brasile), domani sarà ...

ROMA - Carloe Josè: due grandi allenatori. A dirlo sono i trofei che hanno vinto in carriera. Il tecnico italiano, che guida il Real Madrid (e in futuro il Brasile), domani sarà protagonista ......dell'Arabia Saudita (conosciuta con l'acronimo di SAFF ) aveva fatto un tentativo con José... In attesa di vedere Carlosedere sulla panchina del Brasile dal prossimo anno, ad oggi ...Le frasi più belle di: daal paragone con AquilaniInsieme a Guardiola eè senza ombra di dubbio uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio; ...

Ancelotti su Mourinho: "Squadra non tra le top, eppure grazie a lui..." Corriere dello Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è stato ospite di una video-intervista che uscirà integralmente domani ai microfoni di Radio Serie A, RDS. Ecco un’anticipazione in cui il tecnico parla di ...Classe 2003, Fabbian nella scorsa stagione ha esordito nella Nazionale Under 21 e ha totalizzato 8 gol in 38 presenze con la maglia della Reggina.