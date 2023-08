Amici 20 | Martina Miliddi si è fidanzata con uno dei professionisti? La segnalazione

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 agosto 2023), ex allieva della ventesima edizione dipotrebbe aver ritrovato l’amore accanto a un altro volto del talent di Maria De Filippi. Il percorso della giovanissima ballerina all’interno della scuola del programma di Canale 5 non è stato tutto rose e fiori e non solo dal punto di vista professionale. Oltre ai battibecchi con la maestra Alessandra Celentano, sempre molto critica nei suoi confronti, laha vissuto una tormentata storia con il cantante Aka7even. Storia terminata non nel migliore dei modi, in quantosi innamorò – ricambiata – di un altro cantante del talent, Raffaele Renda. Una situazione molto sofferta e complicata, in quanto tutti e tre vivevano nella stessa Casetta. Quella frae Raffaele è stata una lunga relazione terminata lo ...