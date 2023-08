Ambulanza si ribalta in incidente stradale Chi c' era a bordo

(Di martedì 22 agosto 2023) Unè rimasta coinvolta in undopo l'impatto con una Peugeot 2008. Fortunatamente adel mezzo non c'eranon pazienti ma i membri del personale sanitario sono stati comunque portati in ospedale per i controlli del caso. Un mezzo del 118 è rimasto coinvolto in une si èto. L'ha reso noto l'Ugl Salute. «L'intera Federazione - dichiara il Segretario Nazionale - Gianluca Giuliano esprime solidarietà e vicinanza a tutto l'equipaggio coinvolto nella periferia est della Capitale in uncon ilmento dell'a causa di un forte impatto con una Peugeot 2008 per cause ancora in via di accertamento. Fortunatamente non ci sono state gravi ...

Ambulanza si ribalta dopo uno scontro: 7 persone ferite in ospedale

