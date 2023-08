Ambiente | Fidanza Fdi-Ecr | ‘su questi temi | Ue pretende di imporre stesso modello per tutti’

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Suiambientali assistiamo da parte dell’Europa alla pretesa ideologica diloper tutti gli Stati membri. Si pensi ad esempio alla direttiva sulle case green nella quale siche le stesse misure valgano per le abitazioni italiane, spesso anche storiche, e per le case in legno della tundra finlandese. Lovale per tante altre recenti normative. Noi rivendichiamo il rispetto del principio di sussidiarietà, mentre oggi stiamo vivendo l’esatto contrario, con Bruxelles che cala dall’alto provvedimenti spesso cervellotici”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo, nel corso del dibattito ‘Clima, l’estate calda della politica: cosa può fare il Parlamento Ue sul ...

Coniugare il doveroso rispetto con l'con l'ovvia (ma non per Bruxelles) necessità di salvaguardare la nostra economia, la nostra ...smentita dai dati Sulla stessa linea anche Carlo, ...Lo scorso ottobre a Roubaix Elisa Balsamo, Martina, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (il ... molti genitori preferiscono veder correre i figli in pista, in unprotetto, piuttosto ...Lo scorso ottobre a Roubaix Elisa Balsamo, Martina, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (il ... molti genitori preferiscono veder correre i figli in pista, in unprotetto, piuttosto ...

Ambiente: Fidanza (Fdi-Ecr), 'su questi temi, Ue pretende di imporre ... Il Tirreno

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Sui temi ambientali assistiamo da parte dell’Europa alla pretesa ideologica di imporre lo stesso modello per tutti gli Stati membri. Si pensi ad esempio alla direttiva sul ...Il rapper, vero nome Jacopo Lazzarini, martedì compie 29 anni. Dagli esordi nel freestyle al secondo posto a Sanremo, fino al successo con l’album Sirio, rimasto per 21 settimane in testa alla classif ...