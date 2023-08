Tutto ciò è vergognoso e inaccettabile: fanno guerra all'ma continuano a dare privilegi ... AngeloAngelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, in una nota mette di fronte alle proprie responsabilità il governo Meloni in merito alla questione ambientale.Così, in una nota, il co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo

Ambiente: Bonelli, 'Ecuador ferma sfruttamento petrolifero Amazzonia, lezione per il mondo' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Con un referendum storico, il 60% del popolo ecuadoregno ha fermato lo sfruttamento petrolifero nella foresta Amazzonica e nell'area Yasuni, ambientalmente la più ricca de ...