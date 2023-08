Amanda Knox è incinta del secondo figlio | l’annuncio sui social

(Di martedì 22 agosto 2023)del suo. Lo annuncia con una foto Instagram, nella quale posa con il pancione in mostra e una bibita, in quella che sembra essere la panchina di un parco giochi. “Pregspreading” scrive sotto, facendo il verso al neologismo “manspreading”, che indica l’abitudine di alcuni uomini di sedersi in luoghi pubblici a gambe divaricate, ma con un riferimento a “pregnancy”, ovvero gravidanza. “Vecchia foto o… Un bambino nuovo?”, chiede un utente. “Nuovo!” risponde lei sotto. Tantissimi i commenti di congratulazioni e supporto. “Congratulazioni! Sei una fantastica mamma. Ti meriti tutta la felicità”. “È bellissimo essere genitori, ilè un’avventura tutta nuova. Goditela!”. Qualcuno, anche dai follower ...

sta per diventare madre per la seconda volta. La notizia è stata annunciata, seppur in maniera criptica, attraverso una foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Nell'immagine, si ...

