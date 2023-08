Alzheimer | sangue giovane ringiovanisce cervelli vecchi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023) Gli scienziati hanno scoperto che il fattore piastrinico 4 (PF4), una proteina coinvolta nella guarigione delle ferite, può migliorare l’apprendimento e la memoria nei topi anziani. Da tempo è noto che PF4 ha un ruolo importante nel promuovere la coagulazione dele sigillare i vasi sanguigni rotti, ora, in virtù di queste funzioni, gli scienziati si chiedono, in tre nuovi studi, se questa molecola potrebbe essere utilizzata per trattare i disturbi cognitivi legati all’età, come il morbo di. Un nuovo elisir della giovinezza, insieme all’esercizio fisico e all’ormone della longevità, la proteina “klotho”, che come è stato dimostrano dieci anni fa migliora la cognizione negli animali giovani e anziani e rende il cervello più resistente alla degenerazione legata all’età. Sulla scoperta, si concentrano due gruppi di ricercatori ...