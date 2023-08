Allarme sicurezza in Floridiana | arrivano le telecamere di videosorveglianza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiinle. “Entro ottobre” annuncia Marta Ragozzino, direttrice regionale Musei Campania. La dirigente del Mibac ieri aveva denunciato l’ennesimo raid vandalico. Bersaglio dei teppisti il tempietto ionico, deturpato da disegni osceni. Nel contempo, la direttrice aveva parlato di “problemamolto grave”, con “maniaci e drogati che si infilano dietro le transenne”. E aveva ricordato gli appelli lanciati in passato, per maggiori controlli delle forze dell’ordine. Ragozzino però considera la“già un grosso passo avanti”, perché “entro la fine di ottobre avremo ledappertutto”. Il progetto rientra nei due interventi in corso nella Villa ...