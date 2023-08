(Di martedì 22 agosto 2023) La Sardegna vanta dolci straordinari, come is di Vallermosa di cui si era persa traccia. Luca Zorco è l'ad aver conservato l'antica ricetta di famiglia (rigorosamente top secret) e ora li propone nella suaartigianale

... residente in provincia di Savona, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, autore nelle prime ore odierne di un tentato furto ai danni della panetteria...Nella, che èseconda fase della finale, l'ultima valutazione riguarderà la qualità del re dei lievitati, il Panettone . A valutare i concorrenti delle due competizioni saranno giurie ...... partecipando in qualità di presentatricecompetizione '60 Anni di Dolcezza - Lacon Prosciutto di Parma' . Tre pasticcerie regionali si sono sfidate per preparare un dessert ...

Alla pasticceria S'Ofelleria, l'unico posto al mondo dove assaggiare su morettu l'antico dolce sardo che sa di spezie Vanity Fair Italia

La Sardegna vanta dolci straordinari, come i morettus di Vallermosa di cui si era persa traccia. Luca Zorco è l'unico ad aver conservato l'antica ricetta di famiglia (rigorosamente top secret) e ora l ...Un racconto emozionante sull’amicizia femminile e sul trovare l’amore in una grande città (grazie alle torte): ecco il film Sitting in Bars With Cake ...