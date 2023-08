Alex Schwazer al Grande Fratello 2023 | l’amore per lo sport e il sogno Olimpico

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 agosto 2023) L’atletaè in procinto di intraprendere una nuova sfida, partecipando al, dando un’ulteriore svolta alla sua già ricca carriera. Tra doping, ritorni in campo e, la storia dinon manca di momenti intensi e significativi. L’atletae la partecipazione alè il primo concorrente ufficiale del. La notizia è stata ufficializzata da Alfonso Signorini, in un video in cuinon nasconde il suo entusiasmo per questa nuova ...