Al via la serie inedita BEYOND PARADISE | ecco tutte le anticipazioni 

(Di martedì 22 agosto 2023) Tra le proposte di prima serata della programmazione estiva di Canale 5 spicca lain prima visione assoluta, al via da mercoledì 23 agosto,. Spin-off di Delitti in Paradiso, il crime-comedy-drama, firmato BBC, racconta la nuova vita sulla costa del Devonshire, dopo aver lasciato Londra, di Humphrey Goodman (Kris Marshall) e Martha Lloyd (Sally Bretton). La coppia è tornata nel paese natale di Martha, che sogna di gestire un proprio ristorante, mentre Humphrey si è unito alle forze di polizia locali. Tra alti e bassi, la sfida di stabilirsi in una nuova città mette alla prova anche la relazione dei due. Humphrey, passato da Saint Marie alla sonnolenta Shipton Abbott, continua a risolvere casi mentre spera nel lieto fine con la fidanzata Martha… Leggi anche –> Matteo Diamante, nuovi episodi del format “AQ2” con ...

Tra le proposte di prima serata della programmazione estiva di Canale 5 spicca la serie in prima visione assoluta, al via da mercoledì 23 agosto, Beyond Paradise. (ANSA)