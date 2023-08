Al-Ittihad | Jota “non adatto ad una squadra di stelle” | potrebbe far posto a Salah?

(Di martedì 22 agosto 2023) In casa Al-, club campione in carica in Arabia Saudita,essere già tempo di cambiamenti. Nonostante sia arrivato questa estate dal Celtic,non sarebbe ritenuto abbastanza famoso e quindi non in grado di far parte di unadi. Per l’attaccante, dunque,anche arrivare una cessione, soprattutto qualora arrivasse Mohameddal Liverpool, giocatore che piacerebbe molto all’ambiente saudita. Inoltre con l’egizianosarebbe praticamente messo alla porta vista la regola che prevede un massimo di otto giocatori stranieri in rosa. Al-Shabab alla finestra per un possibile prestito. SportFace.

