(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos Salute) - Una rete umana per non lasciare soli istranieri ricoverati in ospedale che hanno difficoltà nel comunicare. E' il progetto 'Ohana', un termine hawaiano che significa 'famiglia', promosso dalla Fondazione Policlinico universitarioIrccs di Roma. "S

Al Gemelli 120 infermieri d'origine straniera per i pazienti non italiani La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 22 ago. (Adnkronos Salute) - Una rete umana per non lasciare soli i pazienti stranieri ricoverati in ospedale che hanno difficoltà ...'Sono persone in carne e ossa che possano veramente fare la differenza nel supportare i pazienti stranieri che vengono presi in carico al di là della ...