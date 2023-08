Al Gemelli 120 infermieri d' origine straniera per i pazienti non italiani

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos Salute) - Una rete umana per non lasciare soli istranieri ricoverati in ospedale che hanno difficoltà nel comunicare. E' il progetto 'Ohana', un termine hawaiano che significa 'famiglia', promosso dalla Fondazione Policlinico universitarioIrccs di Roma. "Sono persone in carne e ossa, straniere di prima generazione, che possano veramente fare la differenza nel supportare iche vengono presi in carico al di là della cultura e della lingua. Il messaggio ai colleghi è che 'io mi adopero per te perché facciamo parte della stessa famiglia lavorativa'. Oggi abbiamo 120nella nostra 'rete' afferenti al Sitra (Serviziostico tecnico riabilitativo aziendale) e provenienti dalla Polonia, dalla Romania, dal'India, dal Congo, dalle Filippine, ...

... promosso dalla Fondazione Policlinico universitarioIrccs di Roma. "Sono persone in carne ... Oggi abbiamoinfermieri nella nostra 'rete' afferenti al Sitra (Servizio infermieristico tecnico ...... promosso dalla Fondazione Policlinico universitarioIrccs di Roma. "Sono persone in carne ... Oggi abbiamoinfermieri nella nostra 'rete' afferenti al Sitra (Servizio infermieristico tecnico ...... promosso dalla Fondazione Policlinico universitarioIrccs di Roma . "Sono persone in carne ... Oggi abbiamoinfermieri nella nostra 'rete' afferenti al Sitra (Servizio infermieristico ...

Al Gemelli 120 infermieri d'origine straniera per pazienti non italiani ... Adnkronos

(Adnkronos) – Una rete umana per non lasciare soli i pazienti stranieri, ricoverati in ospedale, che hanno difficoltà nel comunicare. E’ il progetto ‘Ohana’, un termine hawaiano che significa ‘famigli ...Roma, 22 ago. (Adnkronos Salute) - Una rete umana per non lasciare soli i pazienti stranieri ricoverati in ospedale che hanno difficoltà nel comunicare. E' il progetto 'Ohana', un termine hawaiano che ...