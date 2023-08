Ai funerali di Mazzone “il grande calcio è assente” | così come le istituzioni Repubblica

(Di martedì 22 agosto 2023) “Ile?”, titolascrivendo deidi Carloche si sono svolti ieri nella chiesa di San Francesco, ad Ascoli “Al funerale di Carlo, l’uomo del record di panchine in Serie A, non c’erano vertici della Feder, ne? della Lega, ne? i campioni a lui piu? legati” Il racconto della cerimonia parla di un evento commovente e pieno disarebbe piaciuto all’ex tecnico. “C’erano Walter Novellino e Serse Cosmi, Vincent Candela e Beppe Iachini, Massimiliano Cappioli e Alessandro Calori, Roberto Muzzi, Giovanni Galli e Gianluca Pagliuca. E c’erano soprattutto le maglie da. Le indossavano i bambini, quelli di ...

Anche nelle partite odierne, prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Carlo, morto a 86 anni ( LA FOTOSTORIA " IL RICORDO SUI SOCIAL - I).Ad Ascoli idiChi invece ha lasciato Trigoria non senza polemiche è Nemanja Matic, che ha esordito con la maglia del Rennes e ha pubblicato una foto sui social per celebrare ...Vanessa, Alessio e Iole hanno preso la parola e hanno salutato nonno Carlo, È stato il momento più forte e più bello del saluto di Ascoli anel giorno del suo funerale. Inarrestabili le parole di Vanessa, tra le navate della chiesa di San Francesco: "Sono nata di lunedì, come avevi predetto perché lunedì era il tuo giorno di ...

Affetto, bandiere e commozione: l'ultimo saluto a Mazzone, "l'allenatore di tutti" La Gazzetta dello Sport

ASCOLI - Una corona di rose rosse come la maglia della Roma, le casacche di Ascoli, Brescia e Perugia, la sciarpa bianconera sopra il feretro. Come sottofondo finale la stessa canzone ...ASCOLI PICENO – Si è svolto oggi, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi di Ascoli Piceno, il funerale di Carlo Mazzone. L’allenatore è deceduto il 19 agosto scorso all’età di 86 anni.