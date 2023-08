Ahsoka | la recensione della miniserie disponibile su Disney+

(Di martedì 22 agosto 2023) La serie:, 2023. Creata da: Dave Filoni. Cast: Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Winstone, Ivanna Sakhno, Diana Lee Ilosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen, Eman Esfandi. Genere: fantascienza, azione, avventura. Durata: 45 minuti ca./ 8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su(screener), in lingua originale. Trama:Tano deve fermare un gruppo di dissidenti alla ricerca di uno dei più formidabili nemiciRibellione: il Grande Ammiraglio Thrawn. Tra gli eventi più apprezzati del nuovo corso di Star Wars c’è stato, nella seconda stagione di The Mandalorian, l’esordio in live-action diTano, uno dei personaggi più interessanti del franchise degli ultimi anni. Personaggio che ora ha diritto a una propria avventura su ...

Nella nostradi Andor , sempre in apertura, avevamo accennato alla bizzarra situazione che si era ... Perché un preambolo un genere Perché ancheannienta quella posizione piuttosto ...La mente ci suggerisce prudenza, ma il cuore batte di entusiasmo mentre scriviamo ladei primi episodi di, perché siamo già stati scottati una volta, perché il destino delle serie Star Wars , così come quelle Marvel, sembra di non riuscire a mantenere le buone ...Proseguendo su un itinerario puramente cronologico, ritroviamonella settima e ultima stagione di The Clone Wars (qui potete recuperare la nostradi The Clone Wars 7 ), intenta a ...

Star Wars: Ahsoka, la recensione dei primi due episodi Multiplayer.it

Ahsoka debutta con una doppia premiere che ci ha per larghi tratti entusiasmato ed emozionato, pronta a portare nuova linfa in Star Wars.Nella nostra recensione dei primi due episodi di Ahsoka vi spieghiamo perché. I trailer ci avevano insospettito, la visione dei primi due episodi di Ahsoka lo conferma: la miniserie in uscita il 23 ...