Agosto in città | tutti gli impegni del Comitato di Caserta di Croce Rossa Italiana

(Di martedì 22 agosto 2023). È stato unpieno di lavoro quello che hanno vissuto i volontari delladidi cui è presidente Teresa Natale. Da, giovedì 3, giorno in cui si è chiusa la Kermesse artistico – musicale “Un’Estate da Re” che ha visto la CRI –impegnata in prima linea, i volontari dellanon hanno mai smesso di garantire la loro presenza sul territorio. Il giorno di Ferre tutte le domeniche del mese più caldo dell’anno infatti un gruppo di volontari CRI ha istallato una postazione fissa al Centro Commerciale Campania garantendo ai numerosi visitatori assistenza sanitaria in caso di emergenza. “Non ci siamo mai fermati ha dichiarato il Presidente ...

Nati 23Sei nato oggi I nati il 23spesso si tengono in disparte dalla vita, e così ... 1797 - Ladi Perasto in Dalmazia, terra della Serenissima, fa il suo ultimo ammainabandiera. ...... veri tormentoni tipicamente liguri" afferma l'assessore alla promozione della, Gianluca ... dell'Orto Paola Minaccioni "Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo" Il 16il Rum Day al ...IVREA - Un pullman di turisti francesi in giro per la, è rimasto incastrato, oggi, martedì 222023, in tarda mattinata, durante una fase di manovra ad Ivrea. È accaduto nella rampa d'accesso del parcheggio Foscale in via Circonvallazione. ...