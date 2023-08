Adesso è scontro totale | fuori rosa per un anno al Milan

(Di martedì 22 agosto 2023) Ilpronto a mettereun calciatoredai piani del tecnico Pioli: lotra le parti è. Solo un brivido, causato dalla traversa colpita da Charalampos Lykogiannis dopo nemmeno 30 secondi dall’inizio della gara. Per il resto, ilnon ha dovuto faticare particolarmente per avere la meglio del Bologna. Le reti firmate nel primo tempo da Olivier Giroud e Christian Pulisic hinfatti indirizzato la gara sui binari rossoneri, consentendo a Stefano Pioli di incamerare i primi tre punti della propria stagione. Tutto perfetto, quindi, per il tecnico? Non proprio, perché il tecnico sarà chiamato a gestire una spina imprevista. La criticità emersa ha un nome ed un cognome: Divock Origi. Il belga era sbarcato in città a ...

Crosetto: non sono isolato Si apre il confronto/nella destra Perché lo fa Perché questa ... Per passare ai fatti bisogna peròlavorare ai decreti attuativi Anche il padre della delega, ...i big dell'Atp e della Wta si fermeranno per una settimana, giusto il tempo di rifiatare in ... Ci saranno vecchie e nuove leve, ma logenerazionale sarà solo un 'pretesto' per realizzare ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... mancava solo l'ufficialità chec'è: SS Brindisi FC ha comunicato di aver tesserato Gianmarco ...

Incidente a Ferrara oggi, scontro tra auto e ambulanza: quattro feriti il Resto del Carlino

E’ scontro tra i sindaci e il ministero dell’Interno sul fronte dell’accoglienza ai migranti. Mentre le coste italiane, da Lampedusa alla Sardegna, continuano a registrare ...In una estate già rovente per le altissime temperature da record, ad infiammare ancora di più il clima è lo scontro che si sta consumando in queste ore tra i ...