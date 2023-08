Addio al dollaro per gli scambi internazionali?

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 agosto 2023) Direal, per sottrarsi al potere economico esercitato dagli USA. Al vertice dei Paesi Brics, ovvero Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che si sta attualmente tenendo a Johannesburg, si è aperta una discussione di portata globale: l’introduzione di una moneta comune per i 5 Paesi che condividono una situazione economica in via di sviluppo. Questa proposta, avanzata dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, rappresenta uno dei punti focali dell’incontro, poiché potrebbe determinare un cambiamento significativo nei modelli dio internazionale. Il cammino verso una moneta unica L’idea di introdurre una moneta unica alternativa alè stata lanciata da Lula da Silva, anche se era già stata discussa in passato da Cina e India, con l’obiettivo di agevolare gli ...