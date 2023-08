Addio al co-fondatore di Adobe Con lui se ne va il genio della creazione digitale

Oggi è un giorno triste per la storia dell'informatica. Adobe, infatti, nella giornata di oggi ha comunicato il decesso del suo co -, il Dr. John Warnock, avvenuto lo scorso sabato all'età di 82 anni . Non è stata resa nota la causa della morte e nel comunicato, l'azienda, si limita a esprimere un messaggio di cordoglio ...Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anche È morto Salvatore Maduli,della Scialuppa di Fregene.all'icona della ristorazione sul litorale romano... sindaco di Sant'Agata sul Santerno - Oltre a una cara persona, se ne va un grande imprenditore,della Distillerie Mazzari, che ha scritto pezzi importanti della storia del nostro paese e ...

Addio a John Warnock, co-fondatore di Adobe macitynet.it

Morto all'età di 82 anni John Warnock, il co-fondatore dell'azienda Adobe. Insieme a Charles Geshke, diede vita alla società che ha creato le più importanti innovazioni digitali, come il formato PDF ...«Giovanni Bosco era molto attivo in ambito associativo, fu tra i fondatori del gruppo panificatori, uno dei gruppi storici della Confcommercio». La presidente dell’Unione Dania Sartorato e il ...