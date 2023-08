Addio a Toto Cutugno | la vita e gli amori de ‘l’Italiano vero’

(Di martedì 22 agosto 2023) Si è spento a 80 anni. Il popolare cantautore è deceduto nella giornata di oggi all’Ospedale San Raffaele di Milano, struttura presso cui era ricoverato da tempo. L’interprete de’ combatteva da tempo contro una lunga malattia. La morte disi è spento dopo una lunga malattia, che si era aggravata negli ultimi mesi”: con queste parole Danilo Mancuso, il manager del celebre cantautore, ha annunciato la scomparsa di una delle voci più note del panorama musicale italiano., che aveva compiuto 80 anni lo scorso mese, era uno dei simboli indiscussi della melodia italiana all’estero, dove aveva avuto un enorme successo con la hit’: ”Lasciatemi cantare con la chitarra in ...

Commenta per primoCutugno , deceduto oggi all'età di 80 anni . Ai microfoni della Gazzetta dello Sport , il noto cantante italiano aveva rivelato di essere milanista: 'Sono ti fo sis si mo del Milan . Ero ...oma, 22 agosto 2022 - È mortoCutugno. Il cantautore, che aveva compiuto 80 anni lo scorso 7 luglio, si è spento oggi intorno alle 16 all'ospedale San Raffaele di ...Articolo in aggiornamento... È mortoCutugno , l'amatissimo cantautore che con il brano "L'Italiano" ha portato la bellezza del nostro Paese in tutto il mondo. Aveva 80 anni appena compiuti a luglio. Si è spento alle 16 all'ospedale ...

Addio a Toto Cutugno, il cantautore de "L'Italiano" TGCOM

Toto Cutugno è morto all'età di 80 anni, la causa della morte è una lunga malattia. Ripercorriamo la carriera e la vita privata del grande artista.AGI - È morto Toto Cutugno. 80 anni compiuti a luglio, il cantautore si è spento nell' ospedale San Raffaele a Milano dove era ricoverato. Con la canzone "L'Italiano" non vinse il Festival di Sanremo ...