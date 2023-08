Addio a Toto Cutugno | grande tifoso del Milan | 'Ma le squadre con pochi italiani'

Commenta per primoCutugno , deceduto oggi all'età di 80 anni . Ai microfoni della Gazzetta dello Sport , il noto cantante italiano aveva rivelato di essere milanista: 'Sono ti fo sis si mo del Milan . Ero ...oma, 22 agosto 2022 - È mortoCutugno. Il cantautore, che aveva compiuto 80 anni lo scorso 7 luglio, si è spento oggi intorno alle 16 all'ospedale San Raffaele di ...Articolo in aggiornamento... È mortoCutugno , l'amatissimo cantautore che con il brano "L'Italiano" ha portato la bellezza del nostro Paese in tutto il mondo. Aveva 80 anni appena compiuti a luglio. Si è spento alle 16 all'ospedale ...

Addio a Toto Cutugno, il cantautore de "L'Italiano" TGCOM

E’ morto Toto Cutugno. 80 anni compiuti a luglio, il cantautore si e’ spento nell’ospedale San Raffaele a Milano dove era ricoverato per una lunga malattia. Toto Cutugno, nato il 7 luglio 1943, è il ...Toto Cutugno è morto all'età di 80 anni, la causa della morte è una lunga malattia. Ripercorriamo la carriera e la vita privata del grande artista.