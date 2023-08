Ad Avellino AIR Campania testa i bus elettrici della Iveco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAIRhato per la prima volta nel capoluogo irpino un bus di ultima generazione ad emissioni zero. Si tratta dell’E-Way di Heuliez modello GX137 Full Electric, messo a disposizione dell’azienda regionale di Tpl dalla, dotato di un motore Siemens IDB2016 sincrono trifase da 160 kW, con batteria di trazione Forsee Power. L’Heuliez GX137 garantisce un’autonomia di 350 chilometri. I tecnici di AIR, con a capo l’ingegnere Carmine Alvino, hanno simulato un intero servizio urbano in città, con zavorre del peso di 3 tonnellate (circa il 60%capienza prevista), su un percorso di linea con andamento altimetrico variabile, caratterizzato da tratti pianeggianti e in salita, oltre ad un test su strada a scorrimento veloce, per un totale di 35 chilometri ...