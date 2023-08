‘Acts Of Love’ e ‘Songs To Our Other Selves’ | limited edition del doppio album

Leggi su lopinionista

(Di martedì 22 agosto 2023) Caliban Sound e One Little Independent Records presentano l’edizione limitata in 1.000 copie delvinile contenenteOfdi Penny Rimbaud (1984) eTo Ourdi Mikado Koko (2022), accompagnato dal booklet di 32 pagineFore l’insertoTo Our, disponibile per la prima volta. A metà degli anni ’60, Penny Rimbaud iniziò a lavorare su una serie di haiky di tipo zen che, cinque anni dopo, sarebbero diventatiFor Love – Fifty Poems To MySelf’. Ispirato dagli sforzi di Rimbaud, Gee Vaucher ha iniziato a creare una serie di opere d’arte per illustrare le poesie, poi utilizzate come copertine dei ...