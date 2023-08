Aci - Il presidente Sticchi Damiani indagato | avrebbe nascosto milioni di euro

(Di martedì 22 agosto 2023) Ildell'Aci, Angelo, nondichiarato parte del proprio stipendio, superando il milione diincassati ogni anno a dispetto della soglia di 240 milafissata per i dirigenti pubblici. Secondo gli inquirenti, il numero uno dell'Automobile Club d'Italiadepositato finte autocertificazioni sui redditi tra il 2017 e il 2020, commettendo così il reato di falso in atto pubblico. L'inchiesta, partita da una segnalazione interna all'Aci, riguarda unicamente gli introiti derivanti da ruoli pubblici ed è emersa proprio mentre si è tornati a parlare del tetto massimo degli stipendi per i dirigenti impegnati nel progetto del ponte sullo stretto di Messina. Ora, conclusi gli approfondimenti delle autorità, Angelo ...

... che in questa occasione sono stati rappresentati dall'Teramo presieduto da Carmine Cellinese e ... primodell'Automobile Club e pilota. La prossima tappa di 'Ruote nella Storia' sarà a ...... considerando anche le cifre ricevute grazie all'incarico come consigliere del Coni e comedel Cda di Sara Vita spa (un'azienda che l'controlla all'80 per cento). Nel 2018 avrebbe ...... considerando anche le cifre ricevute grazie all'incarico come consigliere del Coni e comedel Cda di Sara Vita spa (un'azienda che l'controlla all'80 per cento). Nel 2018 avrebbe ...

“Ha nascosto centinaia di migliaia di euro”, nei guai il presidente dell’Aci: è accusato di falso Repubblica Roma

Il presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI), Angelo Sticchi Damiani, ha annunciato che fornirà una chiara spiegazione all’Autorità giudiziaria, in tempi estremamente brevi, per confutare ogni ...Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club Italia (Aci), è indagato dalla Procura di Roma per il reato di falso ideologico in atto pubblico, accusato di aver omesso di comunicare emolumen ...