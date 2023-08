(Di martedì 22 agosto 2023) Alla luce dei recenti eventi e delle informazioni emerse dal libro “Le temps des combats” – “il tempo delle battaglie”, a firma dell’ex presidente francese Nicolas, si dispiega un racconto che svela come si siano svolti i fatti culminati con la caduta del governonel novembre del 2011. Come riporta il Corriere della Sera,, nel suo libro, parla di un episodio cruciale che segnò la fine del governo: una riunione del G20 che si svolse a Cannes il 3 novembre 2011. Il ruolo die Merkel nella caduta diIn quell’occasione,e la cancelliera tedesca Angela Merkel avevano cercato di persuadere Silvioa dimettersi da guida del governo italiano – cosa che avverrà effettivamente il 12 ...

“Abbiamo sacrificato Berlusconi”. L’inaudita ammissione di Sarkozy Nicola Porro

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha raccontato nel suo nuovo libro l'incontro con Silvio Berlusconi nel novembre del 2011, quando ...