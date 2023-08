Abbandono dollaro irreversibile L' annuncio di Putin fa tremare Washington

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 agosto 2023) Ilha i giorni contati. Almeno a sentire l'opinione del presidente russo Vladimir. Il capo del Cremlino ha parlato in videoconferenza nel corso del vertice dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Il presidente russo Vladimirha definito «» il processo di de-dollarizzazione dei legami economici tra i paesi Brics. Lo scrive l'agenzia russa Ria Novosti. Nel suo videocollegamento con il vertice Bricsha affermato: «Il processo oggettivo edi de-dollarizzazione dei nostri legami economici sta guadagnando slancio, si stanno compiendo sforzi per sviluppare meccanismi efficaci per accordi reciproci e per il controllo monetario e finanziario», ha affermato. Secondo il presidente russo, la quota della valuta americana nelle ...