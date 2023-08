A Ubisoft i diritti dei videogiochi Activision | in Borsa +6%

, annuncia il gruppo in una nota, avrà idi streaming cloud per Call of Duty e tutti gli altri titoli Activision Blizzard in uscita nei prossimi 15 anni. In Borsa a Parigi il titolo ha ...... una volta che l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft sara' completata", come indica un comunicato, precisando che 'questisono perpetui'. L'accordo "consentira' adi ...In particolare, Microsoft si dice pronta a vendere idi streaming sul cloud dei giochi Activision aEntertainment per rispondere ai timori antitrust sul tema. Ora sara' quindi ...

Activision Blizzard e cloud: Microsoft cede i diritti a Ubisoft, ora si ... Everyeye Videogiochi

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha aperto una nuova indagine di fase 1 su un accordo ristrutturato da parte di Microsoft per l'acquisto di Activision. Il colos ..."Ubisoft ha annunciato oggi la firma di un accordo che concederà a Ubisoft i diritti di streaming tramite cloud per giochi come Call of Duty e altri, che entrerà in vigore al completamento… Leggi ...