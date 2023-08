A Cologno al Serio ha inizio la Festa Bikers | migliaia di appassionati di moto anche dall’estero

(Di martedì 22 agosto 2023)Al. “To ride, respect & charity”: è questo il motto della ventiseiesima edizione di “”,raduno imperdibile per glidell’universo custom e special. Il villaggio in viale Padania ospiterà – da martedì 22 a domenica 27 agosto – noti Kustomizer e Kustom Lab, stand gastronomici, tatuatori e la consolidata mostra mercato con più di cinquanta espositori. Tanti i concerti in programma, con l’esibizione di band metal e rock’n’roll. “Dal 1997 – ricorda Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – un gruppo di persone che si mettono a disposizione del territorio e delle sue necessità ha creato un evento irresistibile, divenuto col tempo di caratura internazionale. Trecentocinquanta volontari ...

Da oggi e fino a domenica 27 agosto a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, ospita la Festa Bikers, il grande happening dove moto 'custom' e 'special' sono protagoniste insieme alla solidarietà e alla voglia di stare insieme.

