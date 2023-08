5 ottimi motivi per seguire i Mondiali maschili di basket che stanno per iniziare

(Di martedì 22 agosto 2023) Ci siamo: il meglio della pallacanestro è pronto per dare vita al grande spettacolo deidi2023, in scena dal 25 agosto al 10 settembre tra Indonesia, Giappone e Filippine, quest'ultima sede unica della fase finale. La favorita e i grandi assenti I grandi favoriti sono gli Stati Uniti, che vogliono rifarsi dopo la clamorosa eliminazione nell'edizione 2019 ai quarti di finale ad opera della Francia. La squadra, guidata da Steve Kerr, può contare su grandi talenti, primo fra tutti il rookie dell'anno in NBA Paolo Banchero che, suscitando qualche polemica in Italia, nonostante le origini liguri alla fine ha scelto di vestire la casacca USA. Ma il ruolo di uomo copertina del Team USA spetta a Anthony Edwards, stella dei Minnesota Timberwolves e protagonista assoluto nelle gare di preparazione al Mondiale, un ...

Si tratta di duebrowser. Chi preferisce un altro browser, come Google Chrome , deve subito ... Può essere una soluzione utile per diversi, garantendo la possibilità di salvare in ...Diper stare arrabbiato, e anche di brutto, ne avrebbe parecchi , ma ha scelto l'ironia. ... perché, al di là di come è andata ieri, ho anchefeedback dalla moto'.... 'Mancini ha fatto un ottimo lavoro in Nazionale, avrà i suoi buoniper le dimissioni. ... Infine sullo staff mercato: 'Horapporti con Giuntoli, così come con Manna, ha trovato un gran ...

3 buoni motivi per giocare a golf nei caruggi di Celle Ligure La Mia Liguria

Crosetto aveva motivato così il procedimento disciplinare quando è scoppiato il caso: «Vannacci ha espresso opinioni che screditano l’esercito, la Difesa e la Costituzione». Lo stesso concetto l’ha ...Ecco perché. Gli autovelox sono sicuramente uno dei motivi di maggiore preoccupazione nelle strade degli automobilisti, che non li vedono e non li hanno mai visti di buon grado. Sono però fondamentali ...