2 luglio 1983 | il massacro di Ponticelli Un giallo lungo 40 anni

(Di martedì 22 agosto 2023) Il 12 marzo del 2023 il programma Le Iene presentano Inside ha acceso i riflettori su uno dei casi di cronaca nera più controversi e drammatici del nostro Paese, quello deldi. Giulio Golia, con la sua inchiesta, ha ripercorso davanti al pubblico italiano i 40che hanno caratterizzato una delle vicende giudiziarie più discusse del nostro secolo scandagliando le prove, analizzando i verbali, ascoltando i testimoni ancora in vita e ripercorrendo i processi. Lo ha fatto perché a distanza di tutto questo tempo, e dopo aver scontato la loro pena, quei tre ragazzi condannati – ormai diventati uomini – si sono sempre dichiarati innocenti, oggi come allora. Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo non hanno seviziato, stuprato e ucciso Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, rispettivamente di 7 e 10 ...