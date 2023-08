Zuppa di Porro 21 agosto 2023

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 21 agosto 2023)di. Controlli sui conti correnti dice il Corriere della Sera. Anche messaggero parla del nuovo accordo convenzione tra Mef e Agenzia delle entrate. casino migranti per i sindaci e presidenti regione. Incontro tra Salvini e Meloni in Masseria, ma è segreto dicono tutti. E Lopapa ci parla di estate glamour della nuova destra. Franco, il ministro di Draghi, in Bce grazie a Giorgetti: ma Franco è uno serio e pensate, ci dice il cronista, fa le vacanze sulle montagne bellunesi: segno di discrezione e di capacità. Eztraporofitti Panebianco contro il termine, ma c’era ai tempi di Giavazzi? E forse manco si pagano per l Corsera, che parla di possibile credito di imposta. Linciaggio generale Vannacci per il Giornale e non solo. Castellani brinda all’agenda del salario minimo. Bell’agenda davvero. Quando le opinioni le fanno le testate, il Domani ...