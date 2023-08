Zielinski ha scelto Napoli | spunta la cifra del rinnovo

... ha detto 'no' a Sarri: vuole seguire le orme di Hamsik 12 luglio 2023: Offerta shock dall'Arabia Saudita,ci pensa: quanto guadagnerebbe all'Al Ahli 14 luglio 2023:rinuncia ai ...La neopromossa ha incassato un inatteso no da Piotrche si è preso del tempo per meditare ... Inzaghi ha già: dopo l'addio a Brozovic, la sua Inter si muoverà al ritmo imposto da Calha ...7 : hadi rinunciare alla cifra monstre dell'Al - Ahli per restare e continuare a dimostrare la sua qualità. Come ha fatto oggi, sbagliando praticamente nulla e trovando spunti e ...

Zielinski dice no agli arabi: ha scelto il Napoli, ora il rinnovo Corriere dello Sport

Il giocatore polacco è voluto fortemente restare a Napoli rifiutando una montagna di soldi provenienti dall'Arabia Saudita.Piotr Zielinski pronto al rinnovo di contratto col Napoli, il giocatore si ridurrà l'ingaggio dopo aver rifiutato la Saudi Pro League.