(Di lunedì 21 agosto 2023) Nel piazzale della stazione Rebibbia della metropolitana di Roma, il famoso dipinto del Mammut creato daè stato trasformato in un murales ecologico. Questo capolavoro artistico è stato oggetto di un innovativo restauro che ha visto l’utilizzo di pitture fotocatalitiche di alto valore ecologico, in grado di purificare l’aria circostante. Queste pitture eco-sostenibili hanno la straordinaria capacità di trasformare agenti inquinanti dannosi, come gli ossidi di azoto, lo zolfo, il benzene, la formaldeide e il monossido di carbonio, in innocue molecole di sale. L’opera, che copre una superficie di 60 metri quadrati, è stata ripristinata utilizzando tali pitture ecologiche.a questa rinnovata trasformazione, il murales del Mammut non solo conserva la sua bellezza artistica, ma contribuisce anche attivamente ...

Un esempio è proprio il restauro del murales del Mammut di. Queste iniziative dimostrano il potenziale dell'arte urbana come strumento di cambiamento positivo. Esse non solo ravvivano ...Si va da 'The Last of Us' (Sky Atlantic, Now Tv) al nuovo cartoon di'Questo mondo non ...ritrova un amico d'infanzia scomparso da tempo… non è un sequel o una stagione due ...... 2023 Palazzo Lascaris Approvato il Ddl "Allontanamento" Giulia Zanotti - Ottobre 25, 2022 ... 2023 Palazzo di Giustiziatestimone in tribunale: "Folle accusa di associazione a ...

Zerocalcare a zero emissioni grazie a una speciale vernice mangia smog QuiFinanza

Grazie a un recente restauro fatto con una speciale vernice, il Mammut dipinto da Zerocalcare nel piazzale della metro Rebibbia è diventato un eco-murales ...Nell’anno primo di Giorgia Meloni si stanno affermando storie che rivelano italiani fascisti del Novecento e o «nazisti» delle periferie di oggi. Narratori di sinistra che cambiano codice. E a destra