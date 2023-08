Zero termico | nuovo record italiano | è a 5 328 metri

(Di lunedì 21 agosto 2023)delloraggiunto stanotte alla stazione di radiosondaggio Novara Cameri a 5.328. A renderlo noto è stato iLMeteo.it sottolineando che nel nostro Paese è stato superato ildella Svizzera che stanotte a Payerne ha registrato loa 5.298, il valore più alto dal 1954, quando hanno iniziato le loro misurazioni. Per quanto riguarda le temperature massime in montagna, iLMeteo.it rileva che sono stati raggiunti 23 gradi a 2.100e 39 gradi a 900. Sulle Alpi lomedio in estate è a 3.800...

... con geopotenziali da record per agosto, tanto che losulle Alpi ha addirittura sfiorato se non raggiunto i 5300m (nuovo record assoluto in Svizzera). L'alta pressione ovviamente sta .... È stata superata la quota di 5000 metri d'altezza per lo. Ne dà notizia L'Ufficio federale di Meteorologia e climatologia MeteoSvizzera che spiega: L'anticiclone affrontano era atteso fino alle Alpi con temperature elevate anche in vetta. Un ...Sono giornate estremamente critiche per i ghiacciai alpini. Loè schizzato oltre 5.300 metri. Si tratta di valori record. L'ondata di caldo sta accelerando la fusione e aggravando ulteriormente una situazione già compromessa. Questo è il ghiacciaio ...

Su Bologna sono attese giornate stabili e molto calde per il rinforzo dell'alta pressione subtropicale ...Sono giornate estremamente critiche per i ghiacciai alpini. Lo zero termico è schizzato oltre 5.300 metri. Si tratta di valori record.L'ondata di caldo sta accelerando la fusione e aggravando ulterior ...