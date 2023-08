Zelensky | la Grecia addestrerà i piloti ucraini di F - 16 | Prigozhin in video dall' Africa | Rendiamo la Russia più grande

21 ago 19:57: laaddestrerà i piloti ucraini di F - 16 'Oggi abbiamo un risultato importante per la coalizione dell'aviazione. Laparteciperà all'addestramento dei nostri ...Laparteciperà all'addestramento dei nostri piloti sull'F - 16. Grazie per questa offerta". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrin conferenza stampa ad Atene con il ...L'ambasciata Usa: i cittadini americani lascino la Bielorussia. Prigozhin in video in Africa: rendiamo la Russia più grande

La guerra in Ucraina giunge al giorno 544. L'ambasciata Usa a Minsk invita i cittadini americani a non viaggiare in Bielorussia e quelli che sono nel Paese a partire al più presto.