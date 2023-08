Zelensky arrivato in Grecia, accolto ad Atene dal premier Mitsotakis - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Zelensky a Copenaghen parla davanti al palazzo del Parlamento ... "Ringrazio tutti per il vostro sostegno", ha poi aggiunto il leader di Kiev che è arrivato in serata in Grecia dove ha incontrato il ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e' arrivato ad Atene, in Grecia, dove e' stato accolto e ricevuto dal premier greco Kyriakos Mitsotakis nella sua residenza istituzionale. L'incontro privato ...