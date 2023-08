Zapata Roma | ultim’ora | accordo totale! Mourinho accontentato

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 21 agosto 2023)Il giocatore sta per sbarcare nella Capitale:. Duvan, stavolta si fa: come appreso dai principali media sportivi, in particolare ‘goal.com’,e Atalanta hanno trovato l’per l’attaccante che si trasferirà quindi nella Capitale., dunque, è statodopo i svariati messaggi social mandati alla Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.