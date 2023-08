Zapata alla Roma | affare fatto | i dettagli dell’operazione

(Di lunedì 21 agosto 2023) Dopo un’estate di totale rincorsa ed attesa, José Mourinho avrà finalmente il suo attaccante. Si tratta di Duvan, centravanti colombiano dell’Atalanta prossimo a diventare un nuovo calciatore della. I, confermati anche da Alfredo Pedullà, comunicano l’abbandono della pista relativa al prestito, per far spazio all’acquisto a titolo definitivo. Cosìsarà L'articolo proviene da Il Difforme.

Come raccolto da ' Alfredo Pedullà ', infatti, la trattativa tra la Roma e l' Atalanta per Duvansarebbe ormai vicinissimaconclusione con il centravanti colombiano pronto al ......definiti i dettagli dell'accordo tra Roma e Atalanta che porterà il colombiano 32ennecorte di Mourinho . Quando Stasera, o forse domani. Ormai però non sembrano esserci più dubbi:sarà ...I giallorossi vicinissimi all'attaccante dell'Atalanta Duvansempre più vicinoRoma. Secondo le ultime news di calciomercato di oggi, 21 agosto 2023, la società giallorossa si appresta a concludere la trattativa per l'attaccante colombiano dell'...

Zapata alla Roma, la frase di Gasperini che conferma tutto Corriere dello Sport

La Roma torna a muoversi sul calciomercato e avrebbe chiuso l'operazione Zapata, ma al tempo stesso potrebbe esserci un addio per Mourinho ...Marotta: «Sanchez vuole tornare» Non solo Zapata, a Trigoria sono al lavoro per chiudere l ... Sono rimasto fuori contro il Fortaleza perché non ci stavo con la testa, pensavo solo alla proposta ...