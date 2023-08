Dopo appena sei mesi in Turchia, Nicolòsbarca in Inghilterra con l'Aston Villa. L'ex attaccante della Roma dichiara: ' Sono molto ... non vedo l'ora dii miei primi minuti con questa ...... "Quando mi ha chiamato Monchi non vedevo l'ora di venire qui e diper questo fantastico ... sono andato a conoscere la proprietà e ora sono qui pronto", ha detto. window.eventDFPready...BIRMINGHAM (Inghilterra) - Nicolòapproda in Premier League. L'ex attaccante della Roma si è trasferito dal Galatasaray all'... non vedo l'ora dii miei primi minuti con questa maglia e ...

Zaniolo: “Giocare in Premier League è il mio sogno sin da bambino” Pianeta Milan

Nicolò Zaniolo, nuovo giocatore dell’Aston Villa, ha parlato così dell’approdo in Premier League. Le parole dell’ex obiettivo del Milan Appena atterrato in Inghilterra, Nicolò Zaniolo, ex obiettivo de ...Nicolò Zaniolo è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell' Aston Villa . Dopo l'esperienza in Turchia con il Galatasaray, l'italiano passa in Premier League dove l'accoglienza è stata ot ...