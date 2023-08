Zaia | “Garantire le cure palliative a bambini e adulti è una grande operazione di civiltà”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 21 agosto 2023) VENEZIA – “leè unadi, come lotta al dolore della malattia ma anche come sostegno alle famiglie che si trovano a fronteggiare situazioni di estrema fragilità”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Veneto Luca. “Nel solo 2022 in Veneto sono stati assistiti in cura palliativa domiciliare 11.642 pazienti oncologici. Sul territorio operano 24 hospice con una presenza media giornaliera di 170 pazienti. L’hospice pediatrico di Padova nel 2022 ha ospitato 161 piccoli con malattie del sistema nervoso, di origine perinatale, malformazioni congenite, tumori. Per questo il Veneto potenzierà ulteriormente la propria rete di ...