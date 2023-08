Xpower e Trophy | le due nuove versioni di MG4 Electric

Le altre versioni sono la, equipaggiata con powertrain composto da due motori elettrici che ... potenza di 203 CV e percorrenza di 450 km, e, infine, laLong Range che condivide la ...Le altre versioni sono la, equipaggiata con powertrain composto da due motori elettrici che ... potenza di 203 CV e percorrenza di 450 km, e, infine, laLong Range che condivide la ...

La MG4 diventa 'performance': 435 CV a 33.000 euro con MG Go ... Everyeye Auto

Ora la famiglia si allarga con l’arrivo delle nuove MG4 XPOWER 4WD e TROPHY Extended Range. Partiamo dall’interessante MG4 XPOWER 4WD: dotata di doppio motore elettrico, con 435 CV/320 kW di potenza e ...This budget electric family car has over 400bhp, but is it fun or is it just fast Because you can have the latter without the former ...