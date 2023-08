Xi Jinping vola in Sudafrica | rafforzare Brics su scena mondiale

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 21 agosto 2023) "Ciò di cui il mondo ha bisogno oggi è la pace, non il conflitto; quello che il mondo vuole è il coordinamento, non il confronto", secondo il presidente cinese Xi, per cui i leaderriuniti da domani a giovedì a Johannesburg "esorteranno la comunità internazionale a concentrarsi di nuovo sulle questioni dello sviluppo, a promuovere un ruolo maggiore del meccanismo di cooperazionenella governance globale e a rendere più forte la voce dei".Nel suo intervento intitolato "Condurre la nave gigante dell'amicizia e della cooperazione Cina-verso un maggiore successo" e pubblicato oggi sui mediani in occasione del suo arrivo nel Paese per il verticee per una visita di Stato, Xi ha sottolineato che "la Cina e il ...