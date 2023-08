(Di lunedì 21 agosto 2023) Forse ci siamo dimenticati di un particolare, ma fra gli ormai eventi arabi che ormai ci accompagnano ogni anno quest’anno ne abbiamo un altro particolare, ma ci dobbiamo spostare cambiano proprio Paese. Infatti il prossimo 8 settembre la WWEinin occasione di WWESpectacle.ci! E la compagnia sembra già buttare un occhio all’evento cominciando a preparare qualcosa e la prima notizia che ci giunge a riguardo non poteva essere migliore. Infatti in occasione dell’eventoniente meno che, che si farebbe così rivedere dopo l’apparizione adi Monet In The Bank dello scorso 1°Luglio.non solo ...

Ma a, nel 1980 è tornato a competere riprendendosi il titolo per la settima volta. Il ... Nel 2015 è stato introdotto nellaHall of Fame. Molto impegnato da sempre anche sul fronte politico ...

WWE: Sorpresa John Cena, sarà presente a SmackDown e a Superstar Spetacle in India Zona Wrestling

Stando alle ultime di Sean Sapp , Summer Rae era presente nel backstage di Dynamite questa settimana. Ma non solo: anche CJ Perry, meglio conosciuta come Lana in WWE, era dietro le quinte con Miro. La ..."Ovviamente ho voltato pagina, ma non so se seppelliremo ma l'ascia di guerra", ha dichiarato il canadese a proposito del suo rivale a WrestleMania 38.