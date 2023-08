Wta ranking aggiornato al 21 agosto 2023 | Swiatek ancora al comando Muchova in top-10 | Paolini sale ancora

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) IlWtaa lunedì 21vede Igasaldamente al, con una top-10 che vede per la prima volta l’ingresso di Karolinagrazie alla finale raggiunta a Cincinnati. La vincitrice del torneo, Coco Gauff, guadagna una posizione eal sesto posto. Tra le italiane c’è il bestper Jasmine, che grazie ai quarti di finale raggiunti proprio in Ohio recupera ben otto posizioni e si issa al numero 35. La miglior azzurra rimane comunque Elisabetta Cocciaretto, ventinovesima e in miglioramento di una posizione rispetto alla settimana scorsa. Sono praticamente appaiate Camila Giorgi e Martina Trevisan, rispettivamente alla ...