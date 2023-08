Ildella Cina è finito: il modello economico che la ha sollevata dalla povertà e la ha portato a essere un gigante è ormai rotto.... in un nuovo segno di come la guerra in Ucraina abbia creato domanda di armi in Europa e alimentato unper l'industria bellica israeliana" , la notizia sul, con quell'accenno alla guerra ...Ildella Cina è finito: il modello economico che la ha sollevata dalla povertà e la ha portato a essere un gigante è ormai rotto.

Wsj, 'il boom economico della Cina è finito' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il boom della Cina è finito: il modello economico che la ha sollevata dalla povertà e la ha portato a essere un gigante è ormai rotto. (ANSA) ...