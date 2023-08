Wrexham | Ryan Reynolds saluta il suo portiere | si ritira Ben Foster

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ildie Rob Mcelhenney dice addio a Ben: ilinglese sia 40 anni Un weekend pieno di emozioni per ildie Rob Mcelhenney. Sabato la squadra gallese ha pareggiato con lo Swindon Town in un rocambolesco 5-5 dopo essere stata sotto per 4-1. Inoltre Bendella squadra, all’età di 40 anni ha detto addio al calcio giocato. Di seguito il saluto della squadra su Twitter: «I migliori auguri, Ben. Grazie mille per il tuo contributo in entrambe le avventure con la nostra società e congratulazioni per la tua incredibile carriera».

Ben Foster is heading back into retirement, months after helping Wrexham — the soccer team owned by Hollywood stars Ryan Reynolds and Rob McElhenney — gain promotion back into the English Football ...FORMER ENGLAND international Ben Foster has retired from football for a second time. Ex-Watford and Manchester United goalkeeper Forster walked away from the game last September, but was convinced to ...