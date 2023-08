Winston - Salem | Cecchinato si arrende a Purcell

Marco Cecchinato (n.109) è stato eliminato al primo turno delOpen (duro outdoor, montepremi $850.680), ultimo ATP 250 prima dello US Open, dall'australiano Max Purcell (n.47) col punteggio di 64 61 . Perso il servizio nel primo game del match, l'...Altra sconfitta per Marco Cecchinato , subito eliminato al primo turno dell'ATP di2023 da Max Purcell in due set. L'azzurro resta in partita per un solo set contro l'australiano, gran protagonista la scorsa settimana a Cincinnati con i quarti di finale. Nel primo ...Altro successo per il teenager statunitense appena diventato pro Mentre a Cincinnati stava per iniziare la finalona tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, aerano già in campo alcuni ...

ATP Winston-Salem: Cecchinato in campo lunedì sera. Vittorie di Michelsen e Zhang Ubitennis

Marco Cecchinato (n.109) è stato eliminato al primo turno del Winston-Salem Open (duro outdoor, montepremi $850.680), ultimo ATP 250 prima dello ...Max Purcell dopo un inizio di stagione non alla sua altezza, ora sta ritrovando il suo miglior tennis e questo l’ha sicuramente dimostrato contro Alcaraz a Cincinnati dove ha perso solo al terzo set.