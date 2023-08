Welfare | l' esperta Anna Lisa Trulli | ' diventare società benefit deve essere scelta consapevole'

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 21 ago. (Labitalia) - “Quella diunauna, frutto di quella rivoluzione culturale che si va sempre più imponendo nella coscienza collettiva. Una volontà della quale, tra i primi nel Paese, Mexedia ha voluto farsi interprete”. A dirlo l', responsabile dellaunit di Mexedia, la tech company quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris, diventata da maggio del 2022ha ricevuto a giugno a Lugano in Svizzera anche il premio Norns award, riconoscimento internazionale che ...

Inoltre, stanno offrendo pacchetti diaziendale, flessibilità dell'orario di lavoro, smart working , e interventi per migliorare il clima aziendale. L'opinione di Confartigianato Per Marco ...... come ile la giustizia, o il loro uso da parte delle forze di polizia. Tra gli ospiti più ... pluripremiata giornalista e documentarista (vincitrice di due Amnesty Awards),di tecniche ...... capitale umano, formazione, ricerca,e sostenibilità sono solo alcuni dei grandi temi sui ... in compagnia di Enza Aurisicchio, grandedel patrimonio storico e archeologico locale cui ...

Confartigianato e Unioncamere: manca manodopera alle imprese PMI.it

Le ricette che vengono presentate non sono né proponibili né sufficienti. Sono troppe le Istituzioni che non si assumono più le proprie responsabilità ...