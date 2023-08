(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Comando Provinciale di Avellino, nelappena trascorso ed in linea con le direttive impartite dal Prefetto del capoluogo irpino, hanno intensificato l’attività di controllo con quella già quotidianamente svolta, al fine di implementare un’incisiva azione preventiva e garantire il rispetto delle norme a tutela dellastradale e quella della legalità, in considerazione dell’incremento e dell’interesse di turisti verso la località montana del Laceno. Il fine settimana è trascorso serenamente e senza criticità significative, anche grazie all’importante dispiegamento predisposto di pattuglie e posti di controllo che hanno presidiato l’intera area e le arterie che conducono all’altopiano e che hanno sottoposto a controllo una sessantina di veicoli ed un centinaio di persone ...

...essere coinvolto nella creazione di processi di monitoraggio e controllo per garantire la... i corsi per diventare programmatore PLC vengono erogati nella formulae viene concessa la ...In particolare il dispositivo diadottato per la cosiddetta movida, disciplinato con apposita ordinanza del Questore, ha visto l'impiego, oltre agli ordinari dispositivi di controllo del ...... fondamentale per consentire un controllo incrociato di. La ridondanza di elettrovalvole ... A seconda poi della possibilità di regolare il software durante ildi gara, questo ...

Weekend in sicurezza, controlli straordinari da parte dei Carabinieri anteprima24.it

MotoGP: "con Pecco la sintonia è perfetta, siamo migliorati ma non basta, la stagione non è ancora finita. Bezzecchi ha dimostrato di meritare una sella ufficiale, ma rispettiamo gli accordi con Pram ...Lamezia Terme - La stagione estiva sta per finire e di conseguenza si intensifica il traffico per il rientro. Il primo grande controesodo della stagione si incrocia, in questo weekend, con le ultime p ...